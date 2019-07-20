ИА «Ореанда-Новости». Легендарный ресторан «Жюль Верн», который располагается на втором этаже Эйфелевой башни в Париже, откроется сегодня вечером после большой реставрации, пишет РИА Новости.



Заведение находится на высоте 125 метров. Минувшей осенью его закрыли на ремонт. На протяжении десяти лет шеф-поваром ресторана был знаменитый Алан Дюкасс.



Сейчас ресторан обновили почти полностью. В заведении новый шеф-повар – Фредерик Антон, который создал новое меню.



Отмечается, что обеденное меню à la carte обойдется гурманам в 103 евро. Стоимость меню из пяти блюд составит 190 евро, из семи – 230 евро, в эту цену не входят напитки.