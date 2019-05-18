ИА «Ореанда-Новости». Филиппинские чиновники накануне разрешили спорный вопрос с равным количеством голосов на выборах мэра, бросая монету.

В итоге, Сью Кудилья была официально объявлена новым мэром города Арасели в западной провинции Палаван. Решил исход спорной ситуации бросок монеты.

И Кудилья, и её соперник, пока действующий мэр Ноэль Беронио, получили 3495 голосов на выборах мэра Арасели. Они согласились на классический тай-брейк, который, по словам чиновников, является приемлемым, хотя местные правила и требуют жеребьёвку.

Комиссар по выборам Луи Тито Гиа сказал, что подбрасывание монеты также использовалось для урегулирования ещё одних спорных выборов мэра одного из местных городов в 2016 году.

На выборах 13 мая на Филиппинах приняли участие более 43 500 кандидатов, претендующих на около 18 000 постов в конгрессах и местных органах власти, в том числе избирался 81 губернатор, 1634 мэра и более 13 500 городских и региональных советников в 81 провинции.