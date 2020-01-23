23.01.2020, 22:56
На форуме памяти Холокоста Путин не пожал руку вице-президенту США
ИА «Ореанда-Новости». На форуме памяти Холокоста Путин не пожал руку вице-президенту США Майку Пенсу, сообщает издательство «Аргументы и факты».
Форум памяти проводился в Иерусалиме в мемориальном комплексе «Яд Вашем». Российский президент обменялся рукопожатиями с принцем Уэльским Чарльзом и французским лидером Эммануэлем Макроном, но прошёл мимо вице-президента Соединённых Штатов Америки Майка Пенса.
В сети интернет появилось несколько видео, на которых виден процесс приветствия. Стоит отметить, что Владимир Путин не сразу заметил принца Чарльза. На «оплошность» российскому лидеру указали Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Но на отсутствие рукопожатия Путина и вице-президента США Пенса никто на форуме не обратил внимания.
Форум памяти проводился в Иерусалиме в мемориальном комплексе «Яд Вашем». Российский президент обменялся рукопожатиями с принцем Уэльским Чарльзом и французским лидером Эммануэлем Макроном, но прошёл мимо вице-президента Соединённых Штатов Америки Майка Пенса.
В сети интернет появилось несколько видео, на которых виден процесс приветствия. Стоит отметить, что Владимир Путин не сразу заметил принца Чарльза. На «оплошность» российскому лидеру указали Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Но на отсутствие рукопожатия Путина и вице-президента США Пенса никто на форуме не обратил внимания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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