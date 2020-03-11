ИА «Ореанда-Новости» . Видеозапись, на которой видны нацарапанные поверх старинной фрески имена туристок из Украины, опубликовал в соцсети «Facebook» один из местных жителей. Автографы украинок появились на произведении искусства итальянского архитектора и живописца Рафаэля Санти в Ватикане.

Заметивший следы вандализма пользователь сети отметил, что на фреске нацарапаны имена «Лены и Тамары с Винницы». Многие местные жители сразу поддержали возмущение итальянца, сообщив, что это является «крайне отвратительным поступком».

Работы Рафаэля размещаются в Папском дворце на стенах четырёх помещений, доступных для туристов. Художник и его ученики расписывали стены примерно в 1508 году.