22.02.2019, 22:44
На границе Венесуэлы начались столкновения с военными
ИА «Ореанда-Новости». В Венесуэле на границе с Бразилией произошли столкновения между военным и коренным населением.
Пока известно о двух погибших. Сообщается, что пострадало в результате стычке 22 человека.
Кроме того, известно также, что группа индейцев захватила в плен генерала Национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю. Об этом в своём Twitter сообщил депутат Национальной ассамблеи Америко де Грациа.
Отмечается, что индейцы хотели помешать военным, которые собирались заблокировать границу, чтобы не пропустить гуманитарную помощь из Соединённых Штатов Америки.
За день до этого президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией. Таким образом он хочет не пропустить груз из США в страну. Однако самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывает, что груз из США всё же пройдёт в страну. Он даже издал соответстующий президенсткий указ. Центры по приему помощи из США находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.
При этом в российском МИДе ранее заявили, что США только прикрываются гуманитарной помощью, а на самом деле собираются передать оппозиционной стороне оружие. В частности, речь шла о пулемётах, гранатомётах и прочем вооружении. Российские дипломаты заявили, что Штаты готовят провокацию в Венесуэле. Кроме того, по данным российского министерства, к поставкам оружия причастна и Украина.
Напомним, что в конце января Гуайдо провозгласил сам себя временным президентом Венесуэлы. Его сразу признали в США и почти во всех странах Латинской Америки. Затем он был официально признан в странах Европы. Лидеры разных стран призвали Мадуро отказаться от должности и провести новые легитимные выборы.
При этом Москва заявила, что президентов республики был и остаётся Мадуро. Россия полагает, что за госпереворотом в Венесуэле стоят США. Кремль призвал не нарушать государственность республики и оставить провокации.
Пока известно о двух погибших. Сообщается, что пострадало в результате стычке 22 человека.
Кроме того, известно также, что группа индейцев захватила в плен генерала Национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю. Об этом в своём Twitter сообщил депутат Национальной ассамблеи Америко де Грациа.
Отмечается, что индейцы хотели помешать военным, которые собирались заблокировать границу, чтобы не пропустить гуманитарную помощь из Соединённых Штатов Америки.
За день до этого президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией. Таким образом он хочет не пропустить груз из США в страну. Однако самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывает, что груз из США всё же пройдёт в страну. Он даже издал соответстующий президенсткий указ. Центры по приему помощи из США находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.
При этом в российском МИДе ранее заявили, что США только прикрываются гуманитарной помощью, а на самом деле собираются передать оппозиционной стороне оружие. В частности, речь шла о пулемётах, гранатомётах и прочем вооружении. Российские дипломаты заявили, что Штаты готовят провокацию в Венесуэле. Кроме того, по данным российского министерства, к поставкам оружия причастна и Украина.
Напомним, что в конце января Гуайдо провозгласил сам себя временным президентом Венесуэлы. Его сразу признали в США и почти во всех странах Латинской Америки. Затем он был официально признан в странах Европы. Лидеры разных стран призвали Мадуро отказаться от должности и провести новые легитимные выборы.
При этом Москва заявила, что президентов республики был и остаётся Мадуро. Россия полагает, что за госпереворотом в Венесуэле стоят США. Кремль призвал не нарушать государственность республики и оставить провокации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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