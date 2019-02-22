Пока известно о двух погибших. Сообщается, что пострадало в результате стычке 22 человека.Кроме того, известно также, что. Об этом в своём Twitter сообщил депутат Национальной ассамблеи Америко де Грациа.За день до этого президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией. Таким образом он хочет не пропустить груз из США в страну. Однако самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывает, что груз из США всё же пройдёт в страну. Он даже издал соответстующий президенсткий указ. Центры по приему помощи из США находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.При этом в российском МИДе ранее заявили, что. В частности, речь шла о пулемётах, гранатомётах и прочем вооружении. Российские дипломаты заявили, что Штаты готовят провокацию в Венесуэле. Кроме того, по данным российского министерства, к поставкам оружия причастна и Украина.Напомним, что в конце января Гуайдо провозгласил сам себя временным президентом Венесуэлы. Его сразу признали в США и почти во всех странах Латинской Америки. Затем он был официально признан в странах Европы. Лидеры разных стран призвали Мадуро отказаться от должности и провести новые легитимные выборы.При этом Москва заявила, что президентов республики был и остаётся Мадуро. Россия полагает, что за госпереворотом в Венесуэле стоят США. Кремль призвал не нарушать государственность республики и оставить провокации.