ИА «Ореанда-Новости» Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики (МГБ ДНР) сообщило, что на железной дороге в столице самопровозглашённого государства было обнаружено самодельное взрывное устройство.

«В ходе проведённых оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение диверсионных действий спецслужб Украины, МГБ ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железнодорожным полотном на участке дистанции Мушкетово», – сказано в сообщении ведомства.

По предварительным сведениям, неизвестные злоумышленники планировали совершить взрыв во время прохождения поезда. Детонация привела бы к разрушению железнодорожных путей и к сходу вагонов с рельсов.

Его изучают специалисты.