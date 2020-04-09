, заявлено в публикации издания Science Alert.Сообщается, что радиотелескоп диаметром один километр будут строить с применением возможностей роботизированных луноходов. Согласно задумке,. Строительство радиотелескопа не потребует участия людей-операторов.Данный радиотелескоп мог бы применяться для того, чтобы наблюдать за радиоволнами, которые невозможно обнаружить с Земли по причине помех со стороны источников радиошума, а также из-за помех со стороны ионосферы.