09.04.2020, 13:32
На Луне хотят с помощью роботов построить гигантский телескоп
ИА «Ореанда-Новости». Учёными, работающими в НАСА, была предложена идея о строительстве внутри кратера, который находится на обратной стороне Луны, огромного радиотелескопа, заявлено в публикации издания Science Alert.
Сообщается, что радиотелескоп диаметром один километр будут строить с применением возможностей роботизированных луноходов. Согласно задумке, луноходы должны натянуть в кратере проволочную сетку. В центре разместят подвесной приёмник. Строительство радиотелескопа не потребует участия людей-операторов.
Данный радиотелескоп мог бы применяться для того, чтобы наблюдать за радиоволнами, которые невозможно обнаружить с Земли по причине помех со стороны источников радиошума, а также из-за помех со стороны ионосферы.
Сообщается, что радиотелескоп диаметром один километр будут строить с применением возможностей роботизированных луноходов. Согласно задумке, луноходы должны натянуть в кратере проволочную сетку. В центре разместят подвесной приёмник. Строительство радиотелескопа не потребует участия людей-операторов.
Данный радиотелескоп мог бы применяться для того, чтобы наблюдать за радиоволнами, которые невозможно обнаружить с Земли по причине помех со стороны источников радиошума, а также из-за помех со стороны ионосферы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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