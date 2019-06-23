ИА «Ореанда-Новости» Марсоход NASA Curiosity выявил на красной планете высокие уровни выделения метана, что может говорить о вероятных признаках жизни на Марсе, пишет New York Times.

На следующей неделе данные с марсохода поступят в космическое управление для новых экспериментов.

Уникальность открытия в том, что обнаруженный на поверхности газ может быть выделен недавно. В противном случае под действием солнца он должен был разложиться.

Вместе с тем учёные допускают, что обнаруженный газ накапливался внутри планеты миллионы лет, и теперь попросту выходит через трещины.



