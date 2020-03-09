09.03.2020, 08:08
На международных торгах рубль утром падал к доллару до 72,5
ИА «Ореанда-Новости». Курс российского рубля снизился к доллару до 72,5 и к евро до 82,7.
Падение рубля происходит на фоне обрушения котировок нефти, которое вызвано выходом РФ из сделки ОПЕК+, говорят сведения международных торгов.
На фоне информации о том, что в пятницу собравшиеся на заседании ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению о новых договорённостях, случился на двадцать пять процентов обвал котировок нефти.
Падение рубля происходит на фоне обрушения котировок нефти, которое вызвано выходом РФ из сделки ОПЕК+, говорят сведения международных торгов.
На фоне информации о том, что в пятницу собравшиеся на заседании ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению о новых договорённостях, случился на двадцать пять процентов обвал котировок нефти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии