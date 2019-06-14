Город Нью-Дели накрыла песчаная (или пыльная) буря. Видеокадры, демонстрирующие вчерашнюю погоду в Индии, уже появились в Сети.Из-за этого явления практически весь город Нью-Дели был парализован. Движение автомобилей и общественного транспорта прекратилось, люди попрятались в близлежащих зданиях, а улицы и дома столицы моментально покрылись слоем песка и пыли.В течение 35 минут самолёты этих индийских воздушных ворот не взлетали и не садились на взлётные полосы. Около тридцати рейсов оказались отменёнными или отложенными. Более, чем через полчаса аэропорт имени Индиры Ганди вновь начал работу в прежнем режиме.Перенос происходит в слое высотой несколько метров, во время которого происходит значительное ухудшение со стороны горизонтальной видимости. При появлении песчаной бури возможно наблюдать подъём пыли в воздух и одновременное оседание пыли на большой территории. Цвет, который приобретают удалённые предметы, как например, сероватый, желтоватый или красноватый оттенок, зависит от типа почвы в том регионе, где пыльная буря возникла. Кроме того, буря возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 метров в секунду и более.