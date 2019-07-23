ИА "Ореанда-Новости" На Олимпийских играх, которые пройдут в японском Токио в следующем, деятельность обычных волонтёров решено было заменить роботами. Компания Toyota уже представила пять экземпляров организаторам этого спортивного события.

Основной задачей роботов будет встреча и информирование гостей Олимпиады, а также организация процесса фотографирования. Два робота от Toyota уже успели стать главными официальными символами предстоящих Игр. У них есть имена: Miraitowa и Someity. Эти роботы наделены чертами, ранее присущими исключительно живым существам, - они могут двигать глазами и реагировать на людей. Также они умеют двигать руками и ногами.

Компания решила не ограничиваться размещением роботов только на территории спортивных объектов Олимпиады. Планируется разместить роботов по всей Японии, таким образом, дать почувствовать себя всем гражданам частью этого крупнейшего и значимого спортивного события.

Роботы, которые всё больше похожи на игрушки, выполняют ряд важных в ходе мероприятия функций. Они могут вести трансляции с места событий, сопровождая видео картинку звуком. Зрители даже смогут общаться со спортсменами благодаря роботам. Ещё одна модель робота поможет общаться с болельщиками и спортсменами Олимпиады удалённо. Камера, микрофон и динамики помогут ему поговорить со свидетелями событий и транслировать их жителям других регионов Японии. Поможет робот и болельщикам на трибунах. Один из них найдёт место на стадионе и сопроводит туда, другой – доставит еду и напитки, которые можно заказать с помощью специального планшета. Незаменимым помощникам спортсменам станет робот, который запрограммирован приносить мячи и другой спортивный инвентарь, заменяя таким образом труд обычного живого человека.