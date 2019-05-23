23.05.2019, 16:11
На Порошенко завели ещё одно дело - об отмывании украденных у армии денег
ИА «Ореанда-Новости». Экс-замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований ещё одно заявление против экс-президента Петра Порошенко, сообщает «Интерфакс».
На этот раз речь идёт о якобы отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки. Портнов отметил, что ждёт ареста имущества Порошенко.
Это не первое дело, которое заводят против бывшего президента. Накануне стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела уголовное дело по обвинению в превышении полномочий.
На этот раз речь идёт о якобы отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки. Портнов отметил, что ждёт ареста имущества Порошенко.
Это не первое дело, которое заводят против бывшего президента. Накануне стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела уголовное дело по обвинению в превышении полномочий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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