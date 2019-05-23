На этот раз речь идёт о якобы отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки. Портнов отметил, что ждёт ареста имущества Порошенко.Это не первое дело, которое заводят против бывшего президента. Накануне стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела уголовное дело по обвинению в превышении полномочий.