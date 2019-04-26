ИА «Ореанда-Новости» На Шри-Ланке, где сегодня в очередной раз прогремели три взрыва, введён комендантский час в муниципалитетах Калмунай, Самантурай и Чавакадай. Об этом сообщает News 1st.

26 апреля в восточной части острова произошли три взрыва, власти страны предупреждали о возможных взрывах в мечетях. Посты о возможных терактах были опубликованы в соцсетях заранее. При этом, по словам полиции, у всех мечетей были усилены меры безопасности.