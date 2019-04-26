ИА «Ореанда-Новости» На Шри-Ланке в очередной раз прогремели три взрыва. Инцидент произошёл в городе Калмунай на востоке страны. Об этом передаёт News1st со ссылкой на представителя армии. Подробности происшествия пока не разглашаются.

21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия из восьми взрывов, по последним данным погибли почти 300 человек, около 500 ранены. Ответственность за теракты, совершённые смертниками, взяла на себя группировка ИГ*.

*Запрещённая в России организация