ИА «Ореанда-Новости»   На Шри-Ланке в очередной раз прогремели три взрыва. Инцидент произошёл в  городе Калмунай на востоке страны. Об этом передаёт  News1st со ссылкой на представителя армии. Подробности происшествия пока не разглашаются.

21 апреля на  Шри-Ланке прогремела серия из восьми взрывов,  по последним данным погибли почти 300 человек, около 500 ранены. Ответственность за теракты, совершённые смертниками, взяла на себя группировка ИГ*.

*Запрещённая в России организация