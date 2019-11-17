ИА «Ореанда-Новости» Южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на сотрудников полиции сообщило, что у побережья республики вблизи города Пхохан произошло возгорание на борту иностранного грузового корабля.

Указывается, что пожар вспыхнул 17 ноября в 13:46 по местному времени (07:46 по Москве) в 17 километрах к северо-востоку от мыса Хомигот. Судно перевозило около 2,5 тысяч тонн лесоматериалов из порта Находка (Приморский край, Россия) в южнокорейский порт Пусан.

На место инциденты было направлено семь патрульных катеров, вертолёты и спасатели для тушения пламени., они находятся в безопасности.