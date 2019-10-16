ИА «Ореанда-Новости». На Украине изменили правила отбора артистов на конкурс на «Евровидение», пишет РИА Новости.



Теперь туда не пустят тех артистов, которые выступали в России после 2014 года. Кроме того, не попадут на конкурс и те, кто был в Крыму «с нарушением законодательства Украины».



Отмечается, что исполнитель от Украины должен «разделять позицию и ценности украинского общества».



В этом году на Украине разгорелся скандал из-за отбора участника Евровидения. Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.