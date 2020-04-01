. Об этом министр рассказал в Facebook.По его словам,. Украинский государственный деятель отметил, что многое зависит от того, что будет происходить в европейских странах, которых накрыла волна коронавируса раньше Украины.Также Аваков указал на то, что сейчас страны, соседствующие с Украиной, осуществляют ужесточение ограничительных мер.