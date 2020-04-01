01.04.2020, 11:53
На Украине дали прогноз о начале возвращения страны к нормальной жизни
ИА «Ореанда-Новости». Арсен Аваков, работающий на Украине министром внутренних дел, дал прогноз относительно отмены ограничений, которые были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом министр рассказал в Facebook.
По его словам, при оптимистичном сценарии жители Украины начнут возвращаться к нормальной жизни не ранее пятнадцатого мая. Украинский государственный деятель отметил, что многое зависит от того, что будет происходить в европейских странах, которых накрыла волна коронавируса раньше Украины.
Также Аваков указал на то, что сейчас страны, соседствующие с Украиной, осуществляют ужесточение ограничительных мер.
По его словам, при оптимистичном сценарии жители Украины начнут возвращаться к нормальной жизни не ранее пятнадцатого мая. Украинский государственный деятель отметил, что многое зависит от того, что будет происходить в европейских странах, которых накрыла волна коронавируса раньше Украины.
Также Аваков указал на то, что сейчас страны, соседствующие с Украиной, осуществляют ужесточение ограничительных мер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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