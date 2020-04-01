ИА «Ореанда-Новости». Арсен Аваков, работающий на Украине министром внутренних дел, дал прогноз относительно отмены ограничений, которые были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом министр рассказал в Facebook. 

По его словам, при оптимистичном сценарии жители Украины начнут возвращаться к нормальной жизни не ранее пятнадцатого мая. Украинский государственный деятель отметил, что многое зависит от того, что будет происходить в европейских странах, которых накрыла волна коронавируса раньше Украины. 

Также Аваков указал на то, что сейчас страны, соседствующие с Украиной, осуществляют ужесточение ограничительных мер.