ИА «Ореанда-Новости». Суд в Киеве приговорил к 10 годам тюрьмы 25-летнего бразильца, который занимался контрабандой кокаина в особо крупном размере, пишет «Интерфакс».



Кроме того, по решению суда, всё имущество обвиняемого, которое есть на Украине, будет конфисковано.



Сообщается, что бразилец собирался продать на Украине 4 килограмма кокаина. Наркотик нашли в его чемодане с двойным дном.