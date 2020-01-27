27.01.2020, 16:02
На Украине хотят получить от РФ часть Алмазного фонда
ИА «Ореанда-Новости». Олегом Тягнибоком, возглавляющим украинскую партию "Свобода", было заявлено, что Киеву необходимо последовать примеру Варшавы и потребовать от РФ компенсацию. Это высказывание он разместил в телеграм-канале.
Лидер партии "Свободы" напомнил о том, что недавно глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что РФ обязана возместить полякам ущерб, который был нанесен им в годы Второй Мировой войны. У Тягнибока вызвало возмущение то, что Киевом не было выдвинуто аналогичное требование.
Он заявил, что РФ должна расплатиться за раскулачивание, оккупацию и коллективизацию. Кроме того, Тягнибок сказал, что Украина является владельцем части золотовалютных запасов СССР и Алмазного фонда.
Лидер партии "Свободы" напомнил о том, что недавно глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что РФ обязана возместить полякам ущерб, который был нанесен им в годы Второй Мировой войны. У Тягнибока вызвало возмущение то, что Киевом не было выдвинуто аналогичное требование.
Он заявил, что РФ должна расплатиться за раскулачивание, оккупацию и коллективизацию. Кроме того, Тягнибок сказал, что Украина является владельцем части золотовалютных запасов СССР и Алмазного фонда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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