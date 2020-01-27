Лидер партии "Свободы" напомнил о том, что недавно глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что РФ обязана возместить полякам ущерб, который был нанесен им в годы Второй Мировой войны. У Тягнибока вызвало возмущение то, что Киевом не было выдвинуто аналогичное требование.Он заявил, что РФ должна расплатиться за раскулачивание, оккупацию и коллективизацию. Кроме того, Тягнибок сказал, что Украина является владельцем части золотовалютных запасов СССР и Алмазного фонда.