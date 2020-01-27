ИА «Ореанда-Новости». Олегом Тягнибоком, возглавляющим украинскую партию "Свобода", было заявлено, что Киеву необходимо последовать примеру Варшавы и потребовать от РФ компенсацию. Это высказывание он разместил в телеграм-канале. 

Лидер партии "Свободы" напомнил о том, что недавно глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что РФ обязана возместить полякам ущерб, который был нанесен им в годы Второй Мировой войны.  У Тягнибока вызвало возмущение то, что Киевом не было выдвинуто аналогичное требование. 

Он заявил, что РФ должна расплатиться за раскулачивание, оккупацию и коллективизацию. Кроме того, Тягнибок сказал, что Украина является владельцем части золотовалютных запасов СССР и Алмазного фонда.