ИА «Ореанда-Новости» На Украине стартовал второй тур президентских выборов, избирательные участки в стране будут работать с с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).

Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. Как показали результаты опроса, более 70% украинцев готовы отдать свой голос за Зеленского, действующего главу Украины готовы поддержать лишь 25% избирателей.

Россиян в числе наблюдателей на выборах президента Украины не будет, как полагают в Москве, отказ киевских властей пустить наблюдателей из России ставит под вопрос саму легитимность президентских выборов. Кроме того, принять участие в избирательном процессе не смогут около 7-10 миллионов украинских граждан, так как в России избирательные участки закрыты, а на неподконтрольной Киеву территории Донбасса выборы проводить отказались.