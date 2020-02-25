ИА «Ореанда-Новости». В Киеве призвали «вычистить» из библиотек все книги, изданные в СССР.

Директор госучреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль, заявила во время круглого стола, что необходимо изъять из библиотеки книги, выпущенные в СССР. Она призвала заменить их на современные и украиноязычные издания.

Коваль отметила, что в библиотеках Украины находится свыше 240 миллионов документов. Около половины этих книг были изданы ещё до 1990 года. По статистическим данным, лишь 20% книг были изданы после 2000 года.

Коваль призвала «вычищать библиотеки от советского фонда». Эти действия помогут превратить библиотеки в места, где людям будет приятно находиться.