ИА «Ореанда-Новости». Украинский кабмин назначил Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка, пишет RT.



Отмечается, что эта должность предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вступил в силу минувшим летом.



Ранее на Украине создали национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая в том числе «будет проверять уровень владения госязыком для получения гражданства Украины или занятия определённых законом должностей».