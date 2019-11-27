27.11.2019, 22:47
На Украине назначили омбудсмена для защиты госязыка
ИА «Ореанда-Новости». Украинский кабмин назначил Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка, пишет RT.
Отмечается, что эта должность предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вступил в силу минувшим летом.
Ранее на Украине создали национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая в том числе «будет проверять уровень владения госязыком для получения гражданства Украины или занятия определённых законом должностей».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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