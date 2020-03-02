02.03.2020, 13:57
На Украине назвали причину запрета поездок в РФ по внутренним паспортам
ИА «Ореанда-Новости». Алексей Гончарук, занимающий на Украине пост премьера страны, считает, что ограничение на поездки в РФ по внутренним документам поспособствуют тому, что граждане Украины начнут стремиться к получению заграничных паспортов.
Граждане Украины теперь из страны могут выезжать в РФ только лишь при наличии загранпаспорта. Применять для данных целей свидетельство о рождении или внутренний паспорт гражданам Украины поставило под запрет руководство страны.
Гончарук назвал заграничный паспорт абсолютно необходимым документом и выразил надежду, что решение, принятое руководством Украины, приведёт к тому, что у граждан Украины появится в скором времени больше заграничных паспортов.
Граждане Украины теперь из страны могут выезжать в РФ только лишь при наличии загранпаспорта. Применять для данных целей свидетельство о рождении или внутренний паспорт гражданам Украины поставило под запрет руководство страны.
Гончарук назвал заграничный паспорт абсолютно необходимым документом и выразил надежду, что решение, принятое руководством Украины, приведёт к тому, что у граждан Украины появится в скором времени больше заграничных паспортов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии