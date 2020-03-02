Граждане Украины теперь из страны могут выезжать в РФ только лишь при наличии загранпаспорта.Гончарук назвал заграничный паспорт абсолютно необходимым документом и выразил надежду, что решение, принятое руководством Украины, приведёт к тому, что у граждан Украины появится в скором времени больше заграничных паспортов.