В этот день кандидатам, согласно закону, запрещено проводить агитационное мероприятия, а также размещать различные рекламные материалы. Украинский ЦИК призвал кандидатов не нарушать закон и нести ответственность перед электоратом, который делает свой выбор.Кроме того, в ЦИК отметили, что организовали свою работу по высоким европейским стандартам.Первый тур выборов на Украине пройдёт завтра. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, лидером голосования стал телеведущий и шоумен Владимир Зеленский, вторую строчку занимает действующий президент страны Пётр Порошенко, а на третьем месте идёт глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко.