30.03.2019, 12:00
На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»
ИА «Ореанда-Новости». На Украине начался так называемый «день тишины» перед выборами главы государства, которые пройдут 31 марта, пишет РБК.
В этот день кандидатам, согласно закону, запрещено проводить агитационное мероприятия, а также размещать различные рекламные материалы. Украинский ЦИК призвал кандидатов не нарушать закон и нести ответственность перед электоратом, который делает свой выбор.
Кроме того, в ЦИК отметили, что организовали свою работу по высоким европейским стандартам.
Первый тур выборов на Украине пройдёт завтра. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, лидером голосования стал телеведущий и шоумен Владимир Зеленский, вторую строчку занимает действующий президент страны Пётр Порошенко, а на третьем месте идёт глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко.
В этот день кандидатам, согласно закону, запрещено проводить агитационное мероприятия, а также размещать различные рекламные материалы. Украинский ЦИК призвал кандидатов не нарушать закон и нести ответственность перед электоратом, который делает свой выбор.
Кроме того, в ЦИК отметили, что организовали свою работу по высоким европейским стандартам.
Первый тур выборов на Украине пройдёт завтра. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, лидером голосования стал телеведущий и шоумен Владимир Зеленский, вторую строчку занимает действующий президент страны Пётр Порошенко, а на третьем месте идёт глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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