Он также сказал, что 15-20 процентов украинского ВВП составили в 2014-2015 году прямые потери.На своей странице в Facebook украинский министр в понедельник написал, что ещё порядка 85 миллиардов гривен составляет оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества, находящегося на Киеву неподконтрольных территориях.