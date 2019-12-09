09.12.2019, 14:32
На Украине подсчитали материальные потери вследствие разногласий с РФ
ИА «Ореанда-Новости». Тимофеем Миловановым, возглавляющим Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, заявлено в понедельник, что из-за разногласий с РФ общие потери экономики Украины составили до 150 миллиардов долларов.
Он также сказал, что 15-20 процентов украинского ВВП составили в 2014-2015 году прямые потери.
На своей странице в Facebook украинский министр в понедельник написал, что ещё порядка 85 миллиардов гривен составляет оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества, находящегося на Киеву неподконтрольных территориях.
Он также сказал, что 15-20 процентов украинского ВВП составили в 2014-2015 году прямые потери.
На своей странице в Facebook украинский министр в понедельник написал, что ещё порядка 85 миллиардов гривен составляет оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества, находящегося на Киеву неподконтрольных территориях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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