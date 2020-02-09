ИА «Ореанда-Новости». На Украине предложили демонтировать герб СССР с монумента «Родина-матери» в Киеве.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил убрать герб Советского Союза с монумента «Родина-мать», который установлен в Киеве. Он заявил об этом в эфире ObozTV.

Дробович отметил, что эта процедура вполне осуществима, и посоветовал не раздувать скандалов вокруг этого предложения.

Также Дробович призвал не реагировать на сообщения о возможном сносе монумента. Он очень важен для Украины, поэтому никто демонтировать «Родину-мать» не собирается.