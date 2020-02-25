ИА «Ореанда-Новости». Секретарь СНБО Украины «спрогнозировал» развал России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью агентству LIGA.net, что Россия находится в сложном положении. Он считает, что увидит развал российского государства.

По мнению Данилова, у России масса проблем, которые включают религиозные вопросы, демографическую ситуацию, отношения с Китаем и другие. Он отметил, что лидер Путин не сможет объединить российских граждан без сторонней угрозы.

Секретарь СНБО подчеркнул, что во многом обстановка в стране зависит от цен на нефть и газ, которые также не будут вечными.



