В Донецкой области в городе Мариуполе по инициативе украинского президента прошёл первый инвестиционный форум Re: Think. Invest in Ukraine. Как заявил премьер Украины Алексей Гончарук, на форму были представлены 120 инвестиционных проектов и 12 меморандумов о новых сотрудничествах.Зеркаль заявила, что когда речь заходит о модерной Украине, то образцом этой модернизации должен быть Донбасс. Ею также было заявлено о постиндустриальной эре. Она считает, что региону необходим совершенно иной подход, чем это было до событий, произошедших с начала 2014 года.