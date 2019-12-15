15.12.2019, 14:46
На Украине прозвучал призыв сделать Донбасс примером модернизации
ИА «Ореанда-Новости» Политиком Еленой Зеркаль, которой ранее работала заместителем иностранных дел Украины, было заявлено, что Донбасс может стать примером модернизации страны.
В Донецкой области в городе Мариуполе по инициативе украинского президента прошёл первый инвестиционный форум Re: Think. Invest in Ukraine. Как заявил премьер Украины Алексей Гончарук, на форму были представлены 120 инвестиционных проектов и 12 меморандумов о новых сотрудничествах.
Зеркаль заявила, что когда речь заходит о модерной Украине, то образцом этой модернизации должен быть Донбасс. Ею также было заявлено о постиндустриальной эре. Она считает, что региону необходим совершенно иной подход, чем это было до событий, произошедших с начала 2014 года.
В Донецкой области в городе Мариуполе по инициативе украинского президента прошёл первый инвестиционный форум Re: Think. Invest in Ukraine. Как заявил премьер Украины Алексей Гончарук, на форму были представлены 120 инвестиционных проектов и 12 меморандумов о новых сотрудничествах.
Зеркаль заявила, что когда речь заходит о модерной Украине, то образцом этой модернизации должен быть Донбасс. Ею также было заявлено о постиндустриальной эре. Она считает, что региону необходим совершенно иной подход, чем это было до событий, произошедших с начала 2014 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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