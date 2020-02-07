07.02.2020, 12:44
На Украине раскритиковали позицию канала "1+1" по сериалам
ИА «Ореанда-Новости». Анна Новосад, занимающая на Украине должность министра образования и науки, назвала то, что телеканал снял ряд сериалов только на русском языке, неуважением к украинскому обществу.
Накануне Аленой Еремеевой, продюсером фильмов и сериалов телеканала "1+1", было заявлено, что канал создал несколько мелодрам многосерийного формата для весеннего сезона только на русском языке, поскольку драмы на украинском языке смотрят намного хуже.
Новосад в Facebook написала, что ей неизвестно, на каком уровне владеют государственным языком "среднестатистическая Антонина", на которую ориентируется канал, однако она считает, что то, что "актёрам пока что сложно работать на украинском языке", является глубоким неуважением к обществу и стыдом.
Она отметила, что заявить, что украинский язык, который является государственным, не подходит для кинопроизводства на Украине, означает расписаться в собственной неполноценности.
Накануне Аленой Еремеевой, продюсером фильмов и сериалов телеканала "1+1", было заявлено, что канал создал несколько мелодрам многосерийного формата для весеннего сезона только на русском языке, поскольку драмы на украинском языке смотрят намного хуже.
Новосад в Facebook написала, что ей неизвестно, на каком уровне владеют государственным языком "среднестатистическая Антонина", на которую ориентируется канал, однако она считает, что то, что "актёрам пока что сложно работать на украинском языке", является глубоким неуважением к обществу и стыдом.
Она отметила, что заявить, что украинский язык, который является государственным, не подходит для кинопроизводства на Украине, означает расписаться в собственной неполноценности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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