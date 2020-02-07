Накануне Аленой Еремеевой, продюсером фильмов и сериалов телеканала "1+1", было заявлено, что канал создал несколько мелодрам многосерийного формата для весеннего сезона только на русском языке, поскольку драмы на украинском языке смотрят намного хуже.Она отметила, что заявить, что украинский язык, который является государственным, не подходит для кинопроизводства на Украине, означает расписаться в собственной неполноценности.