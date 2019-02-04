ИА «Ореанда-Новости». На рынке больше не будет автомобилей легендарного Запорожского автозавода. В январе 2019 года не было продано ни одного нового автомобиля «ЗАЗ», пишет портал Autoconsulting.

Запорожский автозавод прекратил серийное производство автомобилей в 2017 году. Весь 2018 год автосалоны Украины реализовывали складские запасы, а в январе 2019 года не было зарегистрировано ни одного случая продажи нового «ЗАЗ». Подобное происходит впервые в истории украинского автопрома.

ZAZ фигурировал в статистике 2018 года: дилеры распродавали машины, остававшиеся на складах. В настоящее время, судя по отсутствию продаж, либо складские запасы исчерпаны, либо автомобили, некогда очень популярные, не вызывают интереса у покупателей.

Аналитики Autoconsulting считают, что Запорожский автозавод может перестать существовать. В конце 2017 года он прекратил выпуск ZAZ Lanos (седан), затем был остановлен конвейер, с которого сходили более бюджетные модели ZAZ Sens. В 2018 году на базе завода собрали только одну машину - не для реализации, а в целях проверки технологических процессов.

2019 год стал роковым не только для автомобиля «ЗАЗ», но и для других брендов на украинском рынке. Его покинули легковые автомобили ISUZU, Acura, SsangYong. Будущее продаж ещё трёх производителей под вопросом.

Авторынок Украины открыл текущий год крупным обвалом. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи упали на 20,02%. Среди лидеров остаётся Renault: производитель нарастил объёмы продаж на 37,52%. На украинском рынке также пользуются спросом Toyota, Nissan, Kia, Škoda.

Запорожское предприятие в 1863 году основал А.Я.Кооп. Изначально профиль предприятия - машины для сельского хозяйства. В 1961 году оно получило современное название «Запорожский автомобильный завод». С 1961 по 1994 годы выпущено 3,4 млн автомобилей с воздушным охлаждением двигателя. С 1987 года на базе завода собирали ЗАЗ-1102 «Таврия» - машины с жидкостным охлаждением. В постсоветскую эпоху выпускались авто по лицензиям партнёров - Chevrolet, Daewoo, Chery, Lada (имеется в виду ВАЗ-210934-20). С 2014 года начались масштабные сокращения объёмов производства.



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