По его словам, в ноябре к сотрудникам СМИ пять раз применялась сила. Он отметил, что в Киевской области и в столице Украины на журналистов три раза совершались в ноябре нападения.Нападения на журналистов в прошлом месяце также были в городе Николаеве и Тернопольской области.Отмечается, что случаев, когда притесняют на Украине представителей СМИ, десятки. 20 июля 2016 года погиб в Киеве журналист Павел Шеремет. По версии следствия, мотивом для его убийства стала месть за профессиональную деятельность. Итальянского журналиста Марка Иннаро не пустили на территория Украины для освещения выборов. 22 июня в столице Украины был задержан Игорь Гужва, редактор интернет-портала "Страна.ua". Также на Украине ранее был арестован Кирилл Вышинский, руководивший порталом РИА Новости.