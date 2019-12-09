09.12.2019, 11:21
На Украине рассказали, что в 2019 году на представителей СМИ нападали 65 раз
ИА «Ореанда-Новости». Главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко заявлено, что на представителей СМИ на Украине за 11 месяцев нынешнего года зафиксировано 65 нападений.
По его словам, в ноябре к сотрудникам СМИ пять раз применялась сила. Он отметил, что в Киевской области и в столице Украины на журналистов три раза совершались в ноябре нападения.
Нападения на журналистов в прошлом месяце также были в городе Николаеве и Тернопольской области.
Отмечается, что случаев, когда притесняют на Украине представителей СМИ, десятки. 20 июля 2016 года погиб в Киеве журналист Павел Шеремет. По версии следствия, мотивом для его убийства стала месть за профессиональную деятельность. Итальянского журналиста Марка Иннаро не пустили на территория Украины для освещения выборов. 22 июня в столице Украины был задержан Игорь Гужва, редактор интернет-портала "Страна.ua". Также на Украине ранее был арестован Кирилл Вышинский, руководивший порталом РИА Новости.
По его словам, в ноябре к сотрудникам СМИ пять раз применялась сила. Он отметил, что в Киевской области и в столице Украины на журналистов три раза совершались в ноябре нападения.
Нападения на журналистов в прошлом месяце также были в городе Николаеве и Тернопольской области.
Отмечается, что случаев, когда притесняют на Украине представителей СМИ, десятки. 20 июля 2016 года погиб в Киеве журналист Павел Шеремет. По версии следствия, мотивом для его убийства стала месть за профессиональную деятельность. Итальянского журналиста Марка Иннаро не пустили на территория Украины для освещения выборов. 22 июня в столице Украины был задержан Игорь Гужва, редактор интернет-портала "Страна.ua". Также на Украине ранее был арестован Кирилл Вышинский, руководивший порталом РИА Новости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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