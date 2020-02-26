ИА «Ореанда-Новости». Алексей Данилов, работающий на Украине секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сказал, что государство ведёт тщательную подготовку к полномасштабному "наступлению" РФ. Об этом украинский государственный деятель заявил в беседе с журналистами радио "Новое время". 

По словам представителя СНБО, на Украине рассматриваются пять сценариев. По его словам, их разработкой занимались на заседании СНБО, проходившем в прошлом году. 

Секретарь заявил, что страна к подобному варианту развития событий подготавливается очень мощно. Он также сказал, что на Украине понимают, что необходимо сделать в случае нападения РФ. 

Данилов сообщает, что потенциальные методы сдерживания агрессии РФ были учтены, когда составлялся оборонный заказ государства до 2022 года.