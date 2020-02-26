. Об этом украинский государственный деятель заявил в беседе с журналистами радио "Новое время".По словам представителя СНБО, на Украине рассматриваются пять сценариев. По его словам, их разработкой занимались на заседании СНБО, проходившем в прошлом году.Данилов сообщает, что потенциальные методы сдерживания агрессии РФ были учтены, когда составлялся оборонный заказ государства до 2022 года.