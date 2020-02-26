26.02.2020, 09:24
На Украине рассказали, как страна готовится к "наступлению" России
ИА «Ореанда-Новости». Алексей Данилов, работающий на Украине секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сказал, что государство ведёт тщательную подготовку к полномасштабному "наступлению" РФ. Об этом украинский государственный деятель заявил в беседе с журналистами радио "Новое время".
По словам представителя СНБО, на Украине рассматриваются пять сценариев. По его словам, их разработкой занимались на заседании СНБО, проходившем в прошлом году.
Секретарь заявил, что страна к подобному варианту развития событий подготавливается очень мощно. Он также сказал, что на Украине понимают, что необходимо сделать в случае нападения РФ.
Данилов сообщает, что потенциальные методы сдерживания агрессии РФ были учтены, когда составлялся оборонный заказ государства до 2022 года.
По словам представителя СНБО, на Украине рассматриваются пять сценариев. По его словам, их разработкой занимались на заседании СНБО, проходившем в прошлом году.
Секретарь заявил, что страна к подобному варианту развития событий подготавливается очень мощно. Он также сказал, что на Украине понимают, что необходимо сделать в случае нападения РФ.
Данилов сообщает, что потенциальные методы сдерживания агрессии РФ были учтены, когда составлялся оборонный заказ государства до 2022 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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