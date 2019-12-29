29.12.2019, 08:38
На Украине рассказали о причинах опасения Киева из-за "Северного потока-2"
ИА «Ореанда-Новости» Задействовав "Турецкий поток" и "Северный поток-2", РФ способна полностью заменить мощности ГТС Украины. Об этом сделал заявление телеканалу "Наш" Евгений Мураев, работавший ранее депутатом Верховной рады.
Мураев заявил, что около 145 миллиардов кубометров газа в год составляют мощности украинской газотранспортной системы. По его словам, мощности "Турецкого потока" составляют 30 миллиардов, по 55 миллиардов составляют мощности каждой из ниток "Северного потока-2". По словам бывшего украинского депутата, данные газопроводы способны полностью заменить мощности ГТС Украины.
Также Мураев заявил, что Киеву будет трудно обеспечивать конкурентный тариф, так как цена на то, чтобы прокачивать газ через названные выше газопроводы, будет ниже. Мураев считает, что за несколько лет Киев недополучит порядка 8 миллиардов долларов.
Накануне Вадим Пристайко, работающий на посту руководителя украинского МИД, заявил, что Франция и Германия могут попасть в энергетическую зависимость от РФ.
Мураев заявил, что около 145 миллиардов кубометров газа в год составляют мощности украинской газотранспортной системы. По его словам, мощности "Турецкого потока" составляют 30 миллиардов, по 55 миллиардов составляют мощности каждой из ниток "Северного потока-2". По словам бывшего украинского депутата, данные газопроводы способны полностью заменить мощности ГТС Украины.
Также Мураев заявил, что Киеву будет трудно обеспечивать конкурентный тариф, так как цена на то, чтобы прокачивать газ через названные выше газопроводы, будет ниже. Мураев считает, что за несколько лет Киев недополучит порядка 8 миллиардов долларов.
Накануне Вадим Пристайко, работающий на посту руководителя украинского МИД, заявил, что Франция и Германия могут попасть в энергетическую зависимость от РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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