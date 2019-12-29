Мураев заявил, что около 145 миллиардов кубометров газа в год составляют мощности украинской газотранспортной системы. По его словам, мощности "Турецкого потока" составляют 30 миллиардов, по 55 миллиардов составляют мощности каждой из ниток "Северного потока-2". По словам бывшего украинского депутата, данные газопроводы способны полностью заменить мощности ГТС Украины.Накануне Вадим Пристайко, работающий на посту руководителя украинского МИД, заявил, что Франция и Германия могут попасть в энергетическую зависимость от РФ.