29.11.2019, 10:18
На Украине рассказали о том, каким образом Вашингтон планировал расширить присутствие в Крыму
ИА «Ореанда-Новости». По словам Владимира Хандогого, ранее занимавшего должность и.о. министра иностранных дел Украины, США во времена правления на Украине Виктора Ющенко планировали разместить в Крыму "дипломатическое представительство".
Он заявил, что эту тему начали активно обсуждать после того, как Украина в 2008 году не получила по членству в НАТО план действий. Хандогий заявил, что по этому поводу встречался с занимавшей тогда пост госсекретаря США Кондолизой Райс.
По его словам, на встрече была подписана хартия о стратегическом сотрудничестве, в которой, в частности, излагалась возможность расширения присутствия в Крыму США.
Он заявил, что эту тему начали активно обсуждать после того, как Украина в 2008 году не получила по членству в НАТО план действий. Хандогий заявил, что по этому поводу встречался с занимавшей тогда пост госсекретаря США Кондолизой Райс.
По его словам, на встрече была подписана хартия о стратегическом сотрудничестве, в которой, в частности, излагалась возможность расширения присутствия в Крыму США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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