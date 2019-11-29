Он заявил, что эту тему начали активно обсуждать после того, как Украина в 2008 году не получила по членству в НАТО план действий. Хандогий заявил, что по этому поводу встречался с занимавшей тогда пост госсекретаря США Кондолизой Райс.По его словам, на встрече была подписана хартия о стратегическом сотрудничестве, в которой, в частности, излагалась возможность расширения присутствия в Крыму США.