ИА «Ореанда-Новости». Министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем накануне переговоров с Россией, которые будут касаться газовой сферы, заявлено, что есть всегда надежда договориться. Об этом он сказал журналистам, когда прибыл в минский аэропорт. 

В Минске в пятницу должны состояться переговоры России и Украины по газу. 

Стороны попытаются договориться по целому ряду вопросов, касающихся газовой сферы. Главных из них является вопрос транзита газа из России в европейские государства после того, как в 2019 истечёт действующий контракт.

Россией в октябре была представлена позиция о необходимости пакетного решения вопроса по транзиту газа - вместе с поставками газа на Украину и судебными спорами.

В ноября 2015 года Киевом были запрещены прямые закупки российского газа. 