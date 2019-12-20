Министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем накануне переговоров с Россией, которые будут касаться газовой сферы, заявлено, что есть всегда надежда договориться. Об этом он сказал журналистам, когда прибыл в минский аэропорт.Россией в октябре была представлена позиция о необходимости пакетного решения вопроса по транзиту газа - вместе с поставками газа на Украину и судебными спорами.В ноября 2015 года Киевом были запрещены прямые закупки российского газа.