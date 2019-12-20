20.12.2019, 14:53
На Украине сделали заявление о том, что есть надежда заключить договор с РФ по газу
ИА «Ореанда-Новости». Министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем накануне переговоров с Россией, которые будут касаться газовой сферы, заявлено, что есть всегда надежда договориться. Об этом он сказал журналистам, когда прибыл в минский аэропорт.
В Минске в пятницу должны состояться переговоры России и Украины по газу.
Стороны попытаются договориться по целому ряду вопросов, касающихся газовой сферы. Главных из них является вопрос транзита газа из России в европейские государства после того, как в 2019 истечёт действующий контракт.
Россией в октябре была представлена позиция о необходимости пакетного решения вопроса по транзиту газа - вместе с поставками газа на Украину и судебными спорами.
В ноября 2015 года Киевом были запрещены прямые закупки российского газа.
В Минске в пятницу должны состояться переговоры России и Украины по газу.
Стороны попытаются договориться по целому ряду вопросов, касающихся газовой сферы. Главных из них является вопрос транзита газа из России в европейские государства после того, как в 2019 истечёт действующий контракт.
Россией в октябре была представлена позиция о необходимости пакетного решения вопроса по транзиту газа - вместе с поставками газа на Украину и судебными спорами.
В ноября 2015 года Киевом были запрещены прямые закупки российского газа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии