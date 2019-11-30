Об этом рассказал министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский. Он отметил, что на временно оккупированных территориях граждане знали правду о том, что происходит на Украине.Сейчас на базе UA TV идёт процесс создания такого телеканала, который должен быть запущен уже в феврале.