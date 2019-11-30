30.11.2019, 23:23
На Украине сообщили о планах запуска телеканала для жителей Донбасса
ИА «Ореанда-Новости». Украина на базе телеканала UA TV запустит для жителей Донбасса телеканал, вещание на котором будет на украинском и русском языках, пишет «Интерфакс».
Об этом рассказал министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский. Он отметил, что на временно оккупированных территориях граждане знали правду о том, что происходит на Украине.
Сейчас на базе UA TV идёт процесс создания такого телеканала, который должен быть запущен уже в феврале.
Об этом рассказал министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский. Он отметил, что на временно оккупированных территориях граждане знали правду о том, что происходит на Украине.
Сейчас на базе UA TV идёт процесс создания такого телеканала, который должен быть запущен уже в феврале.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии