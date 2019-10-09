ИА «Ореанда-Новости». В украинском городе появился неофициальный памятник экс-президенту страны.

В социальной сети Facebook появилась фотография памятника Петру Порошенко. Её автор Михаил Шнайдер опубликовал её на своей странице и спросил у пользователей сервиса: «Кто-нибудь знает, как называется этот диагноз».

Ранее эта статуя была посвящена Владимиру Ленину, однако по новым законам государства она подлежала сносу. Поэтому жители Запорожья решили придать монументу сходство с бывшим лидером Украины.

Просто костюмом художники не ограничились. Они также сделали лицо «вождя народов» максимально похожим на лицо Порошенко.

На данный момент памятник стоит на территории базы отдыха «Скиф».