На Украине установили памятник Петру Порошенко
ИА «Ореанда-Новости». В украинском городе появился неофициальный памятник экс-президенту страны.
В социальной сети Facebook появилась фотография памятника Петру Порошенко. Её автор Михаил Шнайдер опубликовал её на своей странице и спросил у пользователей сервиса: «Кто-нибудь знает, как называется этот диагноз».
Ранее эта статуя была посвящена Владимиру Ленину, однако по новым законам государства она подлежала сносу. Поэтому жители Запорожья решили придать монументу сходство с бывшим лидером Украины.
Просто костюмом художники не ограничились. Они также сделали лицо «вождя народов» максимально похожим на лицо Порошенко.
На данный момент памятник стоит на территории базы отдыха «Скиф».
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