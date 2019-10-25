25.10.2019, 11:37
На Украине ввели в оборот банкноту номиналом в 1000 гривен
ИА «Ореанда-Новости». На Украине появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен, пишет RT.
Всего Национальный банк Украины выпустил 5 миллионов таких банкнот.
На лицевой стороне новой купюры поместили портрет академика Владимира Вернадского, на обратной стороне — здание президиума Национальной академии наук Украины.
В последний новые банкноты на Украине появлялись в 2006 году - тогда была введена купюра 500 гривен.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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