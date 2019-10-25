ИА «Ореанда-Новости»На Украине появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен, пишет RT.

Всего Национальный банк Украины выпустил 5 миллионов таких банкнот.

На лицевой стороне новой купюры поместили портрет академика Владимира Вернадского, на обратной стороне — здание президиума Национальной академии наук Украины.

В последний новые банкноты на Украине появлялись в 2006 году - тогда была введена купюра 500 гривен. 