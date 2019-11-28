28.11.2019, 20:38
На Украине заключённого «забыли» выпустить на свободу
ИА «Ореанда-Новости». На Украине заключённого не выпустили из Бориспольской исправительной колонии №119 после того, как у него закончился срок, пишет «МК».
Осуждённый в итоге обратился к зампрокурора Киевской области с жалобой. Он заявил, что срок его наказания закончился 9 ноября.
Прокуратура выяснила, что руководство колонии знало о том, что срок заключения кончился. Начато служебное расследование, виновных привлекут к ответственности.
Осуждённый в итоге обратился к зампрокурора Киевской области с жалобой. Он заявил, что срок его наказания закончился 9 ноября.
Прокуратура выяснила, что руководство колонии знало о том, что срок заключения кончился. Начато служебное расследование, виновных привлекут к ответственности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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