ИА «Ореанда-Новости». На Украине заключённого не выпустили из Бориспольской исправительной колонии №119 после того, как у него закончился срок, пишет «МК».

Осуждённый в итоге обратился к зампрокурора Киевской области с жалобой. Он заявил, что срок его наказания закончился 9 ноября.

Прокуратура выяснила, что руководство колонии знало о том, что срок заключения кончился. Начато служебное расследование, виновных привлекут к ответственности.