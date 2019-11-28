Осуждённый в итоге обратился к зампрокурора Киевской области с жалобой. Он заявил, что срок его наказания закончился 9 ноября.Прокуратура выяснила, что руководство колонии знало о том, что срок заключения кончился. Начато служебное расследование, виновных привлекут к ответственности.