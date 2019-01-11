ИА «Ореанда-Новости». Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что за последние пять лет на Украине в два раза сократилась минимальная пенсия и размер прожиточного минимума. А вместо того, чтобы поднимать экономику и наращивать производство, нынешние власти Украины «работают на раскол страны» – решают церковный и языковой вопрос, а также озабочены членством в НАТО. Об этом политик заявил в статье на сайте организации "Украинский выбор — право народа".

Политик подчеркнул, что обещания «майданных лидеров» обеспечить реальный рост зарплат и пенсий оказались откровенной ложью.

Виктор Медведчук утверждает, что за пять лет (с 2013 года) на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты. В поддержку собственных слов он приводит статистические данные.

На Украине, по его словам, минимальная пенсия с 2013 года сократилась в 2,2 раза. Если сейчас её размер составляет 53,2 доллара (в эквиваленте это 1497 гривен, или около 3541 рубля), то пять лет назад её размер был 118,8 доллара (3359 гривен, или 8947 рублей).

Аналогично минимальной пенсии, за пять лет в 2,2 раза сократился размер прожиточного минимума со 147,2 доллара (4162 гривны, или 9847 рублей) до 65,9 доллара (1863 гривны, или 4408 рублей).

Медведчук отметил, что за эти пять лет стоимость газа для населения выросла в 11,8 раза. В 2013 году стоимость кубометра составляла 725 гривен, сейчас – 8550 гривен. Кроме того, в 2019 году стоимость газа для населения планируют повышать дважды из-за требований кредиторов.

Указывая на цифры, Медведчук обвиняет действующие власти во лжи, напомнив, что "майданные лидеры" обещали обеспечить реальный рост зарплат и пенсий.

«Минимальная зарплата в 150 долларов вместо обещанных 1000 преподносится как одна из величайших "перемог" еврореформирующейся Украины. <…> Вместо того чтобы восстанавливать производство, поднимать экономику, создавать новые рабочие места, власть работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос ― вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты», – пишет Медведчук.