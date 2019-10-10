10.10.2019, 23:27
На выставке в Китае была представлена военная «летающая тарелка»
ИА «Ореанда-Новости». В качестве новой разработки на выставке в Китае была представлена военная «летающая тарелка».
Такую новинку разработала китайская Государственная корпорация авиационной промышленности. Боевой вертолёт изготовлен в форме НЛО и назван «Супервеликая Белая акула».
Разработчики утверждают, что скорость «военного НЛО» может достигать 650 километров в час, его вес равен 3,5 тонн. В кабине вертолёта предусмотрено два пассажирских сидения, одно из которых - для пилота.
Фото «акулы» моментально разлетелось по интернету, также можно посмотреть видеоролик с выставки China Helicopter Exposition 2019.
Такую новинку разработала китайская Государственная корпорация авиационной промышленности. Боевой вертолёт изготовлен в форме НЛО и назван «Супервеликая Белая акула».
Разработчики утверждают, что скорость «военного НЛО» может достигать 650 километров в час, его вес равен 3,5 тонн. В кабине вертолёта предусмотрено два пассажирских сидения, одно из которых - для пилота.
Фото «акулы» моментально разлетелось по интернету, также можно посмотреть видеоролик с выставки China Helicopter Exposition 2019.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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