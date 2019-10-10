ИА «Ореанда-Новости». В качестве новой разработки на выставке в Китае была представлена военная «летающая тарелка».

Такую новинку разработала китайская Государственная корпорация авиационной промышленности. Боевой вертолёт изготовлен в форме НЛО и назван «Супервеликая Белая акула». 

Разработчики утверждают, что скорость «военного НЛО» может достигать 650 километров в час, его вес равен 3,5 тонн. В кабине вертолёта предусмотрено два пассажирских сидения, одно из которых - для пилота.

Фото «акулы» моментально разлетелось по интернету, также можно посмотреть видеоролик с выставки China Helicopter Exposition 2019.