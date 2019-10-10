



Такую. Боевой вертолёт изготовлен в форме НЛО и назван «Супервеликая Белая акула».Разработчики утверждают, что. В кабине вертолётаФото «акулы» моментально разлетелось по интернету, также можно посмотреть видеоролик с выставки China Helicopter Exposition 2019.