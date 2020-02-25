ИА «Ореанда-Новости». На юге Италии выявили первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован на юге Италии, в Палермо. Об этом сообщило информационное агентство Ansa. Власти Сицилии уже подтвердили данную информацию.

Сообщается, что у туристки из города, находящегося на севере Италии, были обнаружены симптомы гриппа. Тест на коронавирус оказался положительным. Все близкие девушки, её друзья, а также лица, находившиеся с ней в близком контакте, изолированы и помещены в карантин.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Италии составляет 231 человек. До сих пор случаи заражения фиксировались только на севере Италии. В стране от вируса скончались семь человек.