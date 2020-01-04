ИА «Ореанда-Новости». Компания «Энергоатом» сообщила об отключении третьего энергоблока на Южно-Украинской АЭС.

Как сообщает пресс-служба компании «Энергоатом», причиной отключения третьего энергоблока на Южно-Украинской АЭС стало срабатывание защитного механизма.

Автоматическая защита отключила энергоблок №3 от энергосети, тем самым предприняв меры безопасности. Специалисты пытаются выяснить причины срабатывания защиты.

«Энергоатом» уточнил, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС находятся в норме. На территории АЭС и прилегающих к ней землях ничего не изменилось.







