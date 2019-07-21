ИА "Ореанда-Новости" Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук приняла участие в музыкальном фестивале в Юрмале. Своим поклонникам певица запомнилась необычным образом – на сцену она вышла в костюме Ихтиандра.

Не все коллеги певицы смогли оценить смелый образ артистки. Но её поклонники незамедлительно поддержали свою любимицу. Подписчики её официального аккаунта в социальной сети Инстаграм высказали слова поддержки и восхищения бывшей участнице группы «Блестящие».

Юлия Ковальчук ведёт активную жизнь в социальных сетях. Весь свой маршрут на мероприятие она делилась фотокадрами и прямой трансляцией событий. Певица рассказала подписчикам, как она прибыла на этот фестиваль, опубликовала фотографию с рижского побережья, а также поведала о планах на выступлении.

Резонанс вызвала опубликованная Юлией Ковальчук фотография, на которой певица предстала в сценическом образе. 36-летняя исполнительница была облачена в комбинезон чёрного цвета с серебристым поясом. Многие отметили, что певица стала похожа на героя фантастической повести «Человек-амфибия». Это замечание развеселило артистку, она отнеслась к такому сравнению с юмором. Тем более радость артистки была подкреплена положительными комментариями пользователей.

Стоит отметить, что Юлия Ковальчук в октябре 2017 года впервые стала мамой. В паре с другим известным исполнителем Алексеем Чумаковым родилась дочь, которую назвали Амелией. Из-за этого радостного события Ковальчук редко стала появляться на публике, каждый её выход в свет активно обсуждается поклонниками.