30.01.2020, 17:41
На задержанном в Италии из-за коронавируса круизном корабле оказались 67 россиян
ИА «Ореанда-Новости». На борту круизного судна, который задержали в Италии из-за подозрений в коронавирусе, находятся 67 россиян, пишет «Интерфакс».
Владелец корабля сообщил, что пассажиров обеспечивают питанием и всем необходимым.
Ранее стало известно, что круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тысяч пассажиров, был блокирован в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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