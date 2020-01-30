ИА «Ореанда-Новости». На борту круизного судна, который задержали в Италии из-за подозрений в коронавирусе, находятся 67 россиян, пишет «Интерфакс».



Владелец корабля сообщил, что пассажиров обеспечивают питанием и всем необходимым.



Ранее стало известно, что круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тысяч пассажиров, был блокирован в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса.