ИА «Ореанда-Новости»На борту круизного судна, который задержали в Италии из-за подозрений в коронавирусе, находятся 67 россиян, пишет «Интерфакс».

Владелец корабля сообщил, что пассажиров обеспечивают питанием и всем необходимым.

Ранее стало известно, что круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тысяч пассажиров, был блокирован в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса.