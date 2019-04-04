ИА «Ореанда-Новости» В городе Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» произошёл взрыв в цеху по производству взрывчатки. Помещение полностью разрушено. Руководство предприятия утверждает, что пострадавших нет. Сотрудники эвакуированы из опасной зоны. Экстренные службы области сообщают, что возник пожар, охвативший площадь 150 квадратных метров.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, взрывчатка сдетонировала вследствие нарушения техники безопасности.