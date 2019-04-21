ИА «Ореанда-Новости». Адвокат и наблюдатель за президентскими выборами на Украине, Андрей Хилько в субботу, 20 апреля подал иск в апелляционный суд Киева. В заявлении он указал, что кандидат Зеленский призывал киевлян идти на дебаты, которые проходили 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Хилько утверждал, что Владимир Зеленский, тем самым пытался повлиять на ход прений. Он заявил, что кандидат бесплатно раздавал билеты. Истец требовал отменить регистрацию Зеленского в качестве кандидата в президенты, фактически снять его с президентской гонки менее чем за сутки до второго тура выборов.

Шестой апелляционный суд Киева вынужден был рассмотреть заявление в экстренном порядке. В ночь с 20 на 21 апреля было принято решение отказать в иске и выплатить судебные расходы в полторы тысячи гривен.

Суд не усмотрел в призывах кандидата «подкупа избирателей». Эти действия не подпали и под понятие предвыборной агитации.

Суд учёл при этом, что истец превысил свои полномочия наблюдателя. Территория, где проходила акция Зеленского, не лежит в границах округа, где Хилько осуществляет наблюдение за выборами. Хилько в комментарии по решению суда, отметил, что у него есть 30 дней, чтобы подать апелляцию на решение суда первой инстанции, и. он над этим подумает.

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины, Пётр Порошенко в субботу нарушил закон о «дне тишины». Он выехал в Винницу, где выступил перед избирателями. Украинский лидер просил собравшихся, отложить все дела, и обязательно прийти на выборы. Он также рассказал о том, что для него означают семейные ценности. Сообщается, что на встрече присутствовало несколько десятков тысяч человек. Второй тур выборов президента Украины пройдёт сегодня 21 апреля.