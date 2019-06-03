ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп посетил Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей. Об этом передаёт Sky News.

Приземлился Трамп в лондонском аэропорту Станстед. На вечер 3 июня в Букингемском дворце запланирован торжественный приём. Вероятно, Трамп произнесёт речь вместе с королевой Великобритании Елизаветой II.

Визит американского лидера продлится три дня, за это время он встретится с Терезой Мэй, а также примет участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины высадки в Нормандии