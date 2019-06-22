и вели себя агрессивно. За журналистов заступился муж хозяйки турагентства, который сам является грузином. Хулиганы сбежали.

Напоминаем, что с 20 июня в Тбилиси начались беспорядки и акции протеста с требованием отставки правительства. А вечером 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий вылеты в Грузию российским авиаперевозчикам. Турагенствам не разрешено продавать путёвки в данном направлении, а россияне, находящиеся на территории Грузии должны вернуться на Родину.