22.06.2019, 16:38
Нападение в Грузии на съёмочную группу телеканала «Россия 24»
ИА "Ореанда-Новости" В Тбилиси совершена попытка избиения корреспондента Станислава Бернвальда и оператора телеканала, в то время, когда журналисты брали интервью у владельца турагентства. Группа молодых людей выкрикивали националистические лозунги и вели себя агрессивно. За журналистов заступился муж хозяйки турагентства, который сам является грузином. Хулиганы сбежали.
Напоминаем, что с 20 июня в Тбилиси начались беспорядки и акции протеста с требованием отставки правительства. А вечером 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий вылеты в Грузию российским авиаперевозчикам. Турагенствам не разрешено продавать путёвки в данном направлении, а россияне, находящиеся на территории Грузии должны вернуться на Родину.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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