



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Известные депутаты Украины Нестор Шуфрич и Игорь Мосийчук начали спорить и обвинять друг друга в прямом эфире, когда речь зашла о сдаче Крымского полуострова. Игорь Мосийчук заявил, что в присоединении Крымского полуострова к территории Российской Федерации он обвиняет исключительно украинских парламентариев, управлявших в тот момент государством. Он также вспомнил о том, как пятнадцать лет назад украинский лидер Леонид Кучма смог отстоять остров Тузлу.

Нестор Шуфрич в ответ на слова Игоря Мосийчука заявил, что остров Тузла остался на территории Украины, благодаря ему, так как он один из тех, кто вставал на его защиту. Но потеря Крыма – вина Мосийчука и его команды, и они должны ответить за своё бездействие, отметил Нестор Шуфрович.





Мосийчук не промолчал, он дал резкий и грубый ответ обвинениям со стороны Шуфровича. Депутат указал на то, что на тот момент он, по вине Януковича, находился под арестом, и вина в том, что Крымский полуостров теперь принадлежит Российской Федерации лежит на представителях власти, включая и Нестора Шуфрича.





Ранее первый украинский лидер Леонид Кравчук заявлял, что власти России, вероятно, вернут Крымский полуостров в Украину. Причины у этого могут быть разные: либо это будет связно с падением экономики в стране, либо значительную роль сыграет международное давление. Однако в настоящее время администрация Кремля поставила точку в этом вопросе. Российские власти неоднократно заявляли, что ни о каком возврате не идёт и речи – эта тема закрыта раз и навсегда.





Напомним, в настоящее время российское правительство ведёт активную работу относительно восстановления экономической ситуации на Крымском полуострове. Недавно официально был открыт Крымский мост, который значительно упростил гражданам Российской Федерации процесс отправления на территорию Крымского полуострова.